Раскрыт секрет частых побед женщин в спорах

По словам специалистов из Каролинского института, секрет женской победы в спорах заключается в хорошо развитой у них эпизодической памяти. Оказалось, что представительницы слабого пола лучше мужчин запоминают разные детали и могут припомнить их во время размолвки.
У них значительно лучше откладываются воспоминания о всех событиях в своей жизни. Кроме того, они прекрасно помнят числа, конкретное время, места и связанные с ними эмоциональные состояния.
По данным телеканала "360", девичий мозг тщательно фиксирует незнакомые лица и запахи. После чего откладывает в памяти до первой необходимости.
"Результаты показывают, что у женщин есть небольшое преимущество в эпизодической памяти, и это преимущество варьируется в зависимости от того, что нужно запомнить", – рассказал один из авторов исследования из Каролинского института в Швеции Мартин Асперхольм.
Мужчины, в свою очередь, не страдают топографическим кретинизмом. Они всегда прекрасно запоминают пространственную информацию.
Такое умозаключение возникло у исследователей после детального изучения более 600 научных работ других авторов. В них зафиксированы данные о 1,2 миллионе человек за последние 40 лет.
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