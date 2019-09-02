Известная телеведущая угодила в больницу из-за торта

Британская телеведущая Надежда Хуссейн рассказала, как была госпитализирована после того, как решила самостоятельно приготовить торт. Признание девушка сделала во время шоу Sunday Brunch.
По словам Хуссейн, все произошло довольно неожиданно. Она сильно порезалась во время приготовления десерта, после чего ей пришлось обратиться к врачам. Примечательно, что телеведущая – шеф-повар. Она восприняла это как знак, что ей нужно на время приостановиться в своей работе.
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