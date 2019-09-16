Путин помиловал трех осужденных

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании трех осужденных россиян. Постановление вступит в силу в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Согласно документу, на свободу выйдет пенсионер Алексей Давыдов, который набросился на человека с ножом. Пожилой мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Отмечается, что пенсионер страдает от ряда хронических заболеваний, лечение которых не представляется возможным в исправительном учреждении.
Владимир Путин также сократил срок многодетной матери Натальи Сапоцкой, которую обвинили в сбыте наркотиков. Женщина признала свою вину и активно помогала в ходе расследования. Третьей помилованной стала Оксана Ивасюк, которая зарезала напавшего на нее мужа, передает телеканал "360".
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