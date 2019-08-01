Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Власти Соединенных Штатов сообщили о смерти сына экс-лидера запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. Такую информацию предоставила военная разведка, передает RT со ссылкой на телеканал NBC.
Дата и место гибели Хамзы бен Ладена не раскрываются. Неизвестно и то, причастен ли Вашингтон к смерти наследника основателя террористической группировки, сообщает РИА ФАН.
Напомним, в 2017 году Государственный департамент США назвал Хамзу бен Ладена особо опасным террористом. Лидер запрещенной в России "Аль-Каиды" готовил сына к тому, чтобы он в будущем возглавил организацию, передает телеканал "360".
В 2018 году власти Америки объявили награду в размере одного миллиона долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена, сообщает "Царьград". Выдвигалась версия, что мужчина скрывается на территории между Афганистаном и Пакистаном.
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