Названы победители конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине

В понедельник, 8 июля, состоялась церемония награждения лауреатов общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине. Работы победителей могут быть использованы при оформлении новой достопримечательности столицы.



Строительство духовного центра началось в прошлом году у набережной Москвы-реки в составе нового жилого района "Город на реке Тушино-2018". Архитектурный комплекс будет состоять из храма святого равноапостольного князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине, отдельно стоящей звонницы и интерактивного культурно-выставочного центра.



Доминантой комплекса станет белоснежный храм, рассчитанный на 785 человек. В высоту он будет достигать 58 метров. Традиционно храм разделен на три части, в его середине будет расположено хорошо освещенное пространство под шатровым сводом.

Главной особенностью храма святого равноапостольного великого князя Владимира станет внешнее убранство. Экстерьеры культового здания будут оформлены живописными эскизами мозаичных панно.

Выбрать эскизы было решено путем открытого конкурса с привлечением как известных художников и архитекторов, так и молодых специалистов. Прием заявок начался 11 февраля и продолжался до 17 июня.

За это время на суд организаторов конкурса поступило 49 эскизов мозаичных панно. После этого предстояло выбрать лучшие работы, соответствующие сюжетным программам мозаичного декора будущего храма, а также канонам Русской православной церкви. Немаловажное значение имела и художественная ценность работ.

Определить победителей конкурса предстояло авторитетному жюри в состав которого вошли представители церкви, выдающиеся художники, архитекторы, искусствоведы.

Среди членов жюри – министр культуры Владимир Мединский, владелец футбольного клуба "Спартак", член попечительского совета храма святого равноапостольного князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине Леонид Федун, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Преосвященный Парамон, заслуженный деятель искусств России Андрей Баталов и многие другие. Все они присутствовали на церемонии награждения победителей.

Победителем конкурса стал художник Александр Корноухов, второе и третье места разделили Анатолий Гончаренко и Алина Баталина. Специальной премией организаторы конкурса отметили молодую художницу Кэти Меладзе. Жюри обратило внимание на самобытный взгляд и органичное использование цвета в ее эскизах.

Все лауреаты тепло поблагодарили организатора и жюри за прекрасное проведение конкурса.

Его общий призовой фонд составил 3,5 миллиона рублей. Победитель конкурса получит 1,5 миллиона рублей, занявший второе место - миллион, а за третье место положено 800 тысяч. Специальная премия составляет 200 тысяч рублей.

По словам Александра Корноухова, мозаичные панно для храма святого равноапостольного великого князя Владимира – это уникальное сочетание мозаики и бетона.

"Это редкий для церкви рассказ о ее жизни на всех этапах", – отметил он.

Действительно, сюжетная программа мозаичного декора по задумке архитекторов должна охватить более чем тысячелетнюю историю Русской православной церкви, начиная от выбора князем Владимиром веры и до возрождения церкви на рубеже XX и XXI веков.

Так, у главного, западного входа в храм прихожан будут встречать фигуры святого князя Владимира и святой княгини Ольги. С восточной стороны в центральной нише расположится образ Святой Троицы, а по ее бокам фигуры святого князя Дмитрия Донского и святой княгини Ефросинии Московской.

Также на фасаде храма будут изображены благоверные князья Александр Невский и Даниил Московский, святые страстотерпцы Борис и Глеб, благоверный князь Андрей Боголюбский.

"Очень правильно, что духовный центр целого района предлагается не просто сделать совершенным эстетически, но и наполнить его содержательно, украсив стены храма образами величайших русских святых", - отметил министр культуры Владимир Мединский.

По словам Леонида Федуна, у участников конкурса не было строгих рамок. "Мы сделали его открытым, чтобы каждый желающий мог принять в нем участие", – отметил он. Все работы Федун назвал достойными.

В свою очередь Преосвященный Парамон отметил место, где будет располагаться новый духовный центр. Жилой комплекс "Город на реке Тушино-2018" он назвал одним из лучших примеров того, как нужно относиться к родной земле.

"Храм – это также напоминание жителям столицы и ее гостям о вере, испытаниях и богатейшей истории Русской церкви и нашего Отечества", – подчеркнул владыка.