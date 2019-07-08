Названы победители конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине

Состояние Бари Алибасова Русофобская истерика в Грузии Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 8 июля
Лента новостей
18:47
Молодой человек упал на автомобиль с моста в "Зарядье"
18:40
"Поседела от страха": звезда сериала "Не родись красивой" стала жертвой нападения
18:25
Умер режиссер Владимир Златоустовский
18:09
В страшном ДТП скончался сын "колбасного короля" (видео)
18:05
Володин: Госдума примет решение по Грузии во вторник
17:54
Проявляет характер: Кудрявцева показала кричащую наследницу
17:35
Как преодолеть мусорный кризис в Поморье
16:55
Лукашенко отправили в монастырь на поклон Путину
16:51
Шнуров стал ведущим шоу "Форт Боярд"
16:43
"Послал муж": почему разводится Лолита Милявская
16:21
Гандболистка сборной России трагически погибла в Польше
16:10
Цветущая вдова резко помолодела после смерти Кобзона
16:04
Достали женщины и дети: прихвативший вещи Краско бежит в монастырь
15:57
Названы самые опасные ягоды
15:41
Изменившую мужу Шурыгину сняли в объятиях известного певца
15:39
Обещала подумать: Шепелев высказался о браке с мертвой Фриске
15:28
32-летняя Гагарина предстала перед публикой без макияжа
15:19
Дума рассмотрит вопрос о прекращении импорта товаров из Грузии
15:19
Четверо пострадавших: в Башкирии две иномарки столкнулись лоб в лоб
15:14
В Госдуме обсудили развитие цифровой экономики
14:49
Из-за обострения болезни Корчевников почти оглох
14:48
Известный комик решил набить лицо оскорбившему Путина ведущему
14:38
Кремль сообщил о назначении Евкурова заместителем министра обороны
14:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июля 2019 года
14:22
Алибасов отнимает фамилию у подстроившего отравление сына
14:03
В Химках на стройке нашли бронебойный снаряд
14:02
Эксперты говорят о необходимости операций Марии Шукшиной
13:50
"Как бомжара": звезду сериала "Универ" перестали узнавать
13:49
В Москве мужчина угрожает убить себя из-за пяти тысяч рублей
13:46
Озорник Куценко сотворил с бутылкой невероятное
13:42
Под Москвой водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка
13:24
В Приморье 9-летний ребенок погиб во время купания
13:14
Хоть в чаек, хоть в кофеек: звезда "Дома-2" рассказала о сцеживании грудного молока
13:02
Володин назвал цель втягивающих Грузию в скандалы радикалов
12:58
Коварный друг нанес сокрушительный удар по Тимати
12:56
Названо самое холодное место в Подмосковье
12:41
Узнавшая о смерти Кожевникова закатила истерику прямо на съемках
12:40
"Не вылезали из постели": участник "Дома-2" откровенно о сексе 14-летнего мальчика
12:35
Дерганый Зеленский спрятался от Путина под юбкой у Меркель
12:19
"ЕР" не допустит изменений ПДД без общественного обсуждения
12:18
Молоко признано опасным для здоровья
12:11
Судный день: установлена новая дата конца света
12:10
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло
11:30
Превзошли уровень инфляции: названы самые подорожавшие продукты
11:29
"Нужно стрелять!": Домогаров кричит после гибели сына
11:20
Спрыгнувшая с 9-этажного дома артистка Арнтгольц поставила жирную точку
11:19
В Екатеринбурге умер знаменитый преподаватель по журналистике
11:10
"Это происки Шепелева": дверь в квартиру Фриске взломали после подлой диверсии
11:03
"Чистой воды провокация!" – Скабеева взвыла от нападок грузинского ведущего на Путина
10:46
Хлебникова разоткровенничалась об оставившей ее дочери
10:18
14 погибших: в тюрьме Таджикистана произошло массовое отравление
10:18
"Будьте осторожны": бесстрашную Нетребко умоляют не играть со стихией
09:53
Boeing-737 экстренно приземлился в Братске из-за смерти на борту
09:46
Ведущий "Рустави 2" обматерил Путина и втянул Грузию в грязный скандал
09:37
Невролог поставил диагноз дерганому Зеленскому
09:17
"Зомби-режим": Шепелев о состоянии сына Фриске
09:16
В Москве у посетителя кафе украли часы за полтора миллиона
09:08
Гороскоп на неделю
08:58
Doritos отпраздновал свой выход на российский рынок концертом Мота
08:53
Знаменитый рок-музыкант устроил пьяный дебош в аэропорту (видео)
08:19
Cделано неожиданное заявление о четвертой беременности Кейт Миддлтон
08:17
Андрей Малахов внезапно высказался о разводе
08:12
"Как страшный сон": Лолита пришла в ужас от обстрелов
06:20
Умер дома: враги Лукашенко торжествуют после срочного сообщения о кончине
02:13
"Все болит": Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль
00:04
"Округлилась": Истощенная Боня начала срочно набирать вес
22:30
Порошина покорила народ в платье богини
20:02
Неуравновешенный Зеленский бросается на людей
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 июля 2019 года
17:26
Хочет только с Алсу: вскрылось тайное желание Дюжева
17:05
"Так искусно лгать": Бузова напомнила Тарасову о себе
16:23
"Недалекого ума лошадь": Собчак разнесли за вопиющую безграмотность
15:37
"Невыносимо красивая": россияне в экстазе от Екатерины Климовой
14:41
"Это страшно волнительно": Лукашенко сделал откровенное признание на публике
13:49
Дана Борисова удалила лишнюю кожу
13:35
Долина откровенно о потере ребенка
13:01
Разводящаяся Лолита показала свое истинное лицо
12:49
В США внезапно скончался известный молодой актер
12:15
Скандал с гадкой выходкой Пугачевой получил неожиданное продолжение
12:08
Зеленского хотят проверить на наркотики
11:22
Певцов привел Дроздову в ЗАГС и заговорил о разводе
10:36
Стало известно о прибавлении в семье Топалова
10:22
"Сил нет уже": Кудрявцева мучается от страшных болей
08:36
"Дуры старые": коснувшуюся ягодиц подруги Апину жестко затравили
06:11
"Просто до слез": Зверев посвятил песню Кобзону (видео)
04:26
"Колхозница": Макеева предстала в "деревенском" наряде
02:09
Туктамышева отказалась раздеваться перед Загитовой
00:31
"На все готова": красотка удобно устроилась между ног Седоковой
22:16
Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести
20:04
"Помню, люблю и скучаю": Николаев о трагедии в семье
18:06
Стало известно о побеге оскандалившейся Пугачевой из страны
18:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года
17:47
Зеленский озвучил коварный план против России
17:12
"Несимпатичный неухоженный дрыщ": Солнцев припечатал извращенца Панина
16:34
Асмус присоединилась к травле Гузеевой
15:49
Известная певица с матерью разбилась в ДТП
15:23
Племянница Ротару возбудила пикантным видео
14:41
"Задолбали!": Шаляпин взорвался после неудобного вопроса о Цымбалюк-Романовской
14:11
Переживающая развод Лолита Милявская восторгается другим мужчиной
13:45
Избитый Лукашенко подал голос после кровавой бойни
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести
"Все болит": Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль
"Помню, люблю и скучаю": Николаев о трагедии в семье
"Сил нет уже": Кудрявцева мучается от страшных болей
"Дуры старые": коснувшуюся ягодиц подруги Апину жестко затравили
"На все готова": красотка удобно устроилась между ног Седоковой
Общество

Названы победители конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине

Лауреаты конкурса. Слева направо: Анатолий Гончаренко, Алина Баталина, Кэти Меладзе и Александр Корноухов. Фото: Пресс-служба
В понедельник, 8 июля, состоялась церемония награждения лауреатов общероссийского конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине. Работы победителей могут быть использованы при оформлении новой достопримечательности столицы. 
прочитано 205 раз

Строительство духовного центра началось в прошлом году у набережной Москвы-реки в составе нового жилого района "Город на реке Тушино-2018". Архитектурный комплекс будет состоять из храма святого равноапостольного князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине, отдельно стоящей звонницы и интерактивного культурно-выставочного центра.

ПО ТЕМЕ

Министр культуры Владимир Мединский вошел в состав жюри конкурса по выбору эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине

Леонид Федун выплатит 3 млн руб за лучший эскиз мозаики храма князя Владимира

Доминантой комплекса станет белоснежный храм, рассчитанный на 785 человек. В высоту он будет достигать 58 метров. Традиционно храм разделен на три части, в его середине будет расположено хорошо освещенное пространство под шатровым сводом.

Главной особенностью храма святого равноапостольного великого князя Владимира станет внешнее убранство. Экстерьеры культового здания будут оформлены живописными эскизами мозаичных панно.

Будущий храм святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине. Фото: Дни.ру

Выбрать эскизы было решено путем открытого конкурса с привлечением как известных художников и архитекторов, так и молодых специалистов. Прием заявок начался 11 февраля и продолжался до 17 июня.

За это время на суд организаторов конкурса поступило 49 эскизов мозаичных панно. После этого предстояло выбрать лучшие работы, соответствующие сюжетным программам мозаичного декора будущего храма, а также канонам Русской православной церкви. Немаловажное значение имела и художественная ценность работ.

Определить победителей конкурса предстояло авторитетному жюри в состав которого вошли представители церкви, выдающиеся художники, архитекторы, искусствоведы.

Леонид Федун. Фото: Дни.ру

Среди членов жюри – министр культуры Владимир Мединский, владелец футбольного клуба "Спартак", член попечительского совета храма святого равноапостольного князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине Леонид Федун, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Преосвященный Парамон, заслуженный деятель искусств России Андрей Баталов и многие другие. Все они присутствовали на церемонии награждения победителей.

Победителем конкурса стал художник Александр Корноухов, второе и третье места разделили Анатолий Гончаренко и Алина Баталина. Специальной премией организаторы конкурса отметили молодую художницу Кэти Меладзе. Жюри обратило внимание на самобытный взгляд и органичное использование цвета в ее эскизах.

Лауреаты премии. Фото: Дни.ру

Все лауреаты тепло поблагодарили организатора и жюри за прекрасное проведение конкурса.

Его общий призовой фонд составил 3,5 миллиона рублей. Победитель конкурса получит 1,5 миллиона рублей, занявший второе место - миллион, а за третье место положено 800 тысяч. Специальная премия составляет 200 тысяч рублей.

По словам Александра Корноухова, мозаичные панно для храма святого равноапостольного великого князя Владимира – это уникальное сочетание мозаики и бетона.

"Это редкий для церкви рассказ о ее жизни на всех этапах", – отметил он.

Действительно, сюжетная программа мозаичного декора по задумке архитекторов должна охватить более чем тысячелетнюю историю Русской православной церкви, начиная от выбора князем Владимиром веры и до возрождения церкви на рубеже XX и XXI веков.

Фото: Дни.ру

Фото: Дни.ру

Так, у главного, западного входа в храм прихожан будут встречать фигуры святого князя Владимира и святой княгини Ольги. С восточной стороны в центральной нише расположится образ Святой Троицы, а по ее бокам фигуры святого князя Дмитрия Донского и святой княгини Ефросинии Московской.  

Также на фасаде храма будут изображены благоверные князья Александр Невский и Даниил Московский, святые страстотерпцы Борис и Глеб, благоверный князь Андрей Боголюбский.

"Очень правильно, что духовный центр целого района предлагается не просто сделать совершенным эстетически, но и наполнить его содержательно, украсив стены храма образами величайших русских святых", - отметил министр культуры Владимир Мединский.

Фото: Дни.ру

По словам Леонида Федуна, у участников конкурса не было строгих рамок. "Мы сделали его открытым, чтобы каждый желающий мог принять в нем участие", – отметил он. Все работы Федун назвал достойными.

В свою очередь Преосвященный Парамон отметил место, где будет располагаться новый духовный центр. Жилой комплекс "Город на реке Тушино-2018" он назвал одним из лучших примеров того, как нужно относиться к родной земле.

"Храм – это также напоминание жителям столицы и ее гостям о вере, испытаниях и богатейшей истории Русской церкви и нашего Отечества", – подчеркнул владыка.

Автор: Иван Поляков8 июля 2019, 18:19

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Дерганый Зеленский спрятался от Путина под юбкой у Меркель
Ведущий "Рустави 2" обматерил Путина и втянул Грузию в грязный скандал
"Звероподобный человек": наглеца Порошенко отправили в карцер
Почему России важно развивать отношения с Африкой

Шоу-бизнес

"Поседела от страха": звезда сериала "Не родись красивой" стала жертвой нападения
"У Ариши нет никакой цели": Анастасия Волочкова о дочери
Проявляет характер: Кудрявцева показала кричащую наследницу
Вайкуле оправдалась перед Корчевниковым из-за отсутствия детей

Проишествия

Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Политика

Умер дома: враги Лукашенко торжествуют после срочного сообщения о кончине

Оппозиционеры пустились в пляс
Шоу-бизнес

Алибасов отнимает фамилию у подстроившего отравление сына

Наследнику шоумена пришлось оправдываться
Шоу-бизнес

"Будьте осторожны": бесстрашную Нетребко умоляют не играть со стихией

Знаменитость поделилась с поклонниками видео с пляжа в грозу

Шоу-бизнес

Эксперты говорят о необходимости операций Марии Шукшиной

Специалисты вынесли свой вердикт

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

"Все болит": Звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль
Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

Спорт

Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком

Регионы

"Все разрушено": люди в шоке после атаки на Крымский мост
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru