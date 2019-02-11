Леонид Федун выплатит 3 млн руб за лучший эскиз мозаики храма князя Владимира

Начался прием заявок на участие в общероссийском конкурсе по выбору живописных эскизов мозаичных панно храма святого равноапостольного великого князя Владимира. Духовно-культурный центр возводится на берегу Москва-реки, в жилом комплексе "Город на реке Тушино-2018".

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