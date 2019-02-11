Леонид Федун выплатит 3 млн руб за лучший эскиз мозаики храма князя Владимира
В состав жюри конкурса вошли известные и уважаемые искусствоведы и служители церкви: протоиереи Леонид Калинин и Андрей Юревич, профессор, заслуженный деятель искусствоведения Андрей Баталов, народный художник Евгений Максимов.
Сопредседателем жюри выступил предприниматель Леонид Федун. Он же обеспечил и призовой фонд конкурса – 3 миллиона 300 тысяч рублей. Победителя пригласят к непосредственной работе над проектом.
"Задача конкурса заключается в том, чтобы вовлечь художников, мастерские, творческие коллективы и артели в работу по мозаичному оформлению фасадов будущего храма", – говорит Леонид Федун. Бизнесмен рассказал, что конкурс будет открыты, без каких-либо строгих рамок отбора.
Мы надеемся, что, работая над эскизами, художники смогут проявить все свои творческие возможности и таланты, а храм получит свой уникальный облик и станет новым духовным центром и настоящим украшением Москвы.
В 2018 году на территории жилого района "Город на реке Тушино-2018" началось строительство духовно-культурного центра. В законченном виде он будет представлять собой архитектурный комплекс, состоящий из храма святого равноапостольного великого князя Владимира, отдельно стоящей звонницы, часовни и культурно-выставочного центра.
Внешний периметр храма украсят мозаичные панно, на которых предстанет более чем тысячелетняя историю Русской Православной Церкви, начиная с исторического момента выбора веры князем Владимиром до восстановления поруганных святынь – соборов, монастырей и церквей на рубеже ХХ-ХХI веков.
Строительства комплекса на берегу Москвы-реки стало важным фактором формирования приходской жизни в этой части города, сказал сопредседатель жюри Преосвященный Парамон епископ Бронницкий. "Храм святого князя Владимира – это не только место, где люди смогут вознести свои молитвы Богу, обрести душевный покой и равновесие, это также напоминание жителям столицы и ее гостям о вере, испытаниях, богатейшей истории Русской Церкви и нашего Отечества", – отметил служитель церкви.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2019 года, а его результаты объявят 15 мая.
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