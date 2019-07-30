"Послал людей на убой": Клинцевич о вине Ходорковского за гибель журналистов в ЦАР

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью ФБА "Экономика сегодня" прокомментировал причастность Михаила Ходорковского к гибели российских журналистов на территории Центральноафриканской Республики. Уже уверенно можно говорить о том, что в убийстве Расторгуева, Джемаля и Радченко виновны скупость и цинизм бывшего олигарха, заявил сенатор.



По поручению "Центрального управления расследованиями" группа из трех российских журналистов прибыла на территорию Центральноафриканской Республики 28 июля 2018 года. Заказ на проведение журналистского расследования поступил от центра, долгое время получавшего инвестиции от Ходорковского, отмечает "Экономика сегодня". По официальным заявлениям Генпрокуратуры ЦАР, граждане России были убиты вечером 30 июля. Их тела обнаружили по дороге к городу Декоа.

Уже в самом начале расследования выяснилось, что журналистов отправили в командировку без охраны. Более того, Министерство иностранных дел России не было поставлено в известность о приезде и передвижениях группы. Ситуация выглядит абсурдной, если вспомнить, что в указанном африканском государстве с 2013 года шел гражданский конфликт.

Клинцевич напомнил, что экс-бизнесмен представал перед судом за совершение тяжелых преступлений, а глава службы безопасности принадлежавшей Ходорковскому компании "ЮКОС" Алексей Пичугин получил 20 лет тюрьмы за организацию убийств. Сенатор назвал беглого олигарха "жадным и беспринципным человеком, способным на все в погоне за деньгами, славой и властью".

Выражая свое мнение, член Совфеда отметил, что даже если Ходорковский не имел прямого намерения убить журналистов, вина за случившееся всецело лежит на нем.

"Сэкономив на базовых мерах предосторожности, Ходорковский просто послал людей на убой", – добавил парламентарий.

В ходе расследования выяснились подробности произошедшего. В день трагедии журналисты должны были отправиться из столицы Банги в город Бамбари. Однако по неустановленным причинам планы поменялись. По дороге к городу Декоа их автомобиль марки Mitsubishi был остановлен вооруженными бандитами. Сообщалось, что россиян расстреляли c целью получения наживы.

О том, что совершить преступление могли радикальные исламисты, говорил 2 августа министр информации ЦАР Анж Максим Казаги. Всего есть две официальные версии произошедшего: первая – убийство с целью ограбления, вторая – убийство по политическим мотивам.

Вызывает недоумение, что Ходорковский не смог (или специально не захотел?) обеспечить журналистам охрану, фактически выписав им смертный приговор. При этом убийство корреспондентов может быть выгодно Франции, которая крайне недовольна активностью России в ЦАР – своей бывшей колонии. В возвращении Москвы на "черный континент" Париж крайне не заинтересован.

30 июля в московском кинотеатре "Пионер" пройдет показ фильмов одного из убитых —Александра Расторгуева. "Последний день" расскажет о протестах в Армении в прошлом году, "Прошло три года" поведает незаконченную историю о матери-одиночке, а "Чистый четверг" – о российских солдатах в годы чеченской войны.

Немногим ранее появились сообщения о том, что Генпрокуратура Центральноафриканской Республики намерена "заморозить" расследование уголовного дела. В официальном документе вина возлагается именно на указанную ранее преступную группировку.

Тем не менее Франц Клинцевич не преминул заключить, что вне зависимости от итогового вывода по делу Ходорковский должен понести полную ответственность за случившееся. Беглый олигарх не выполнил своих прямых обязательств: обеспечить безопасность журналистов, отправляя их в страну с нестабильной политической ситуацией.

Решение по вынесению приговора полностью в компетенции суда. Но сенатор предостерег, что в будущем алчность Ходорковского может привести к новым жертвам.