В России предложили ввести новый способ оплаты мусора

Правительство может ввести новый расчет стоимости мусора, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина. Стоимость услуги в таком случае будет зависеть от количества баков, установленных на площадке. "Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату", – заявил эксперт.

Пока же стоимость рассчитывается на основании статистических данных, напоминает News.ru. Тариф регионального оператора за перемещение одного кубометра отходов умножают на норматив накопления для местных жителей. Полученную сумму делят на количество дней.