Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горя от ума"

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина заявила, что автором комедии "Горе от ума" является Александр Радищев. Досадную ошибку глава ведомства совершила в эфире канала "Абакан 24", сообщает URA.ru

Во время интервью журналист поинтересовался, изучают ли учащиеся в рамках школьной программы произведения Радищева. "Да, "Горе от ума" проходят. Ребятишкам очень сложно. Особенно вот ребята – девятый класс – сдавали у нас русский язык", – цитирует министра телеканал "360".

Позже представители ведомства отметили, что Гимазутина оговорилась, передает НСН. "Возможная усталость, эмоции и волнение стали причиной досадной оговорки в эфире", – говорится в официальном сообщении.