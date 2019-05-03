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Общество

Названы города России с самыми счастливыми жителями

прочитано 213 раз

Стало известно, в каких городах живут самые счастливые россияне. Такое исследование проведи специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на документ, в целом эксперты зафиксировали снижение доли граждан, полностью удовлетворенных жизнью. Показатель составил 73%, в то время как в начале года он превышал 80%. При этом если говорить отдельно по городам, то во Владивостоке живут самые счастливые россияне – 87% жителей довольны своей жизнью. На втором месте Томск с показателем 86%, замыкает тройку Оренбург и Липецк с результатом 85%.

3 мая 2019, 04:12

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