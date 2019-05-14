Легенда Голливуда скончалась в возрасте 97 лет

Знаменитая американская актриса Дорис Дэй ушла из жизни на 98-м году. Трагическую новость сообщили в фонде животных, основанном звездой. По словам представителей артистки, она умерла от воспаления легких, пишет Life.

Дорис Дэй снялась более чем в 30 лентах. Самыми известными работами актрисы считаются фильмы "Интимный разговор", "Роман в открытом море", "Человек, который слишком много знал". Она была талантливой певицей и даже получила два "Оскара" за композиции к картинам, передает телеканал "360".