В Москве задержали украинского экстремиста Пирожка
Пирожок агитировал россиян вступить в ряды экстремистской организации. Мужчину поймали 9 апреля в ходе совместной операции ФСБ и МВД. Известно, что в нашу страну он приехал в Россию в январе 2018 года, передает телеканал "360".
Пирожок проживал по нескольким конспиративным адресам. Все это время злоумышленник вел активную деятельность по привлечению граждан России в ряды экстремистской организации. В отношении Игоря Пирожка возбуждено уголовное дело. Сам мужчина заявил, что не понимает, за что его задержали.
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