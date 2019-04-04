В больнице на Урале пенсионерку заставили 3 этажа ползти по лестнице

В больнице города Первоуральска пенсионерке пришлось проползти три этажа на коленях по лестнице из-за сломанного лифта. Этот случай заинтересовал сотрудников Следственного комитета России – ведомство начало проверку, передает телеканал "360".

О случившемся сообщили местные СМИ. Женщине с больной ногой предложили самостоятельно подняться в кабинет врача, несмотря на неспособность ходить. В СКР подчеркнули: если информация о нарушении прав пациентки подтвердится, должностные лица будут привлечены к ответственности, отмечает URA.ru.