Подробности дела экс-министра Абызова о мошенничестве на 4 миллиарда

Михаил Абызов категорически не признает себя виновным в хищении четырех миллиардов, заявляет его адвокат. Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру открытого правительства, которого обвиняют в создании организованной преступной группировки.

Михаил Абызов действовал не один – это совершенно ясно. Обвинение бывшему министру предъявлено, у следствия есть веские доказательства преступной деятельности чиновника, заявил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Можно сказать уверенно, что этот человек совершил преступление, ведь, чтобы предъявить обвинения, должны быть достаточно серьезные и веские основания, доказательства. Конечно, это не гарантия, потому что пока нет приговора, вступившего в законную силу. А что касается связи с региональными чиновниками, здесь следствие проверит все возможные версии и легенды, которые есть на этот счет. Но трудно представить, что их не было", – заявил Выборный в эфире НСН.

О задержании Михаила Абызова сообщалось 26 марта. По некоторым данным, спецслужбы выманили экс-министра из Италии – якобы на день рождения одного из друзей. Следствие утверждает, что бывший чиновник в 2011-2014 годах создал и возглавил преступное сообщество, был бенефициарным владельцем нескольких офшорных компаний. Его также обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей у Сибирской энергетической компании и "Региональных электрических сетей". Предполагают, что у Михаила Абызова было минимум пять сообщников, пишет Life.

Михаил Абызов занимал руководящие должности в компаниях топливно-энергетического комплекса с середины 90-х годов. В 2012-м году указом Дмитрия Медведева был назначен советником президента. После смены главы государства Абызов оказался на должности министра, ответственного за координацию деятельности открытого правительства. В 2018 году пост был упразднен, а Михаил Абызов сразу отправился на свою виллу в Италии, сообщает "Реальное время".