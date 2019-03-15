"Агент Кремля": агрессивный лебедь выгнал украинца из озера (видео)
Видео, снятому еще в январе, уделила внимание даже британская пресса – его публикует Daily Mail, называя ролик вирусным. Закаленный украинец решил принять ледяную ванну в озере, но не спросил разрешения у обосновавшегося неподалеку семейства лебедей.
Житель Незалежной успел окунуться всего пару раз, когда к месту купания подоспел глава птичьего семейства. Лебедь буквально заклевал моржа, прогоняя на берег. Мужчина попытался изобразить боксерскую стойку, но затем счел за лучшее сбежать от разгневанной птицы, передает Life.ru. В комментариях к видео гордого лебедя назвали "агентом Кремля".
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