Казус на встрече с Путиным (видео)
Президент оговорился, цитируя известную басню Ивана Крылова "Кукушка и петух". Глава государства решил привести цитату из всем знакомого произведения школьной программы, но запнулся и перепутал слова.
"Все мы любим Крылова... Помните? ПетУшка хвалит...", - сказал Путин, потом на время замолчал, поняв, что оговорился. Пауза была недолгой и через несколько секунд Путин вспомнил правильное начало басни.
Состояние артистки оценивается как крайне тяжелое
Предполагают, что "постучали сверху"
Артистка преобразила свою внешность
Артист долгое время умудрялся скрывать правду