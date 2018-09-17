Киев попался на чудовищной лжи о сбитом в Донбассе Boeing

Минобороны России в понедельник, 17 сентября, представило убедительные доказательства вины Украины в уничтожении малайзийского Boeing в 2014 году в Донбассе. На протяжении четырех лет Киев водил весь мир за нос, утверждая, что в катастрофе виновата Москва. Теперь руководству Незалежной вряд ли удастся выйти сухим из воды.



Пассажирский Boeing Малайзийских авиалиний был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Не дожидаясь каких-либо выводов о трагедии, Киев тут же бросился винить в случившемся ополченцев Донецкой республики и "стоящую за их спиной" Россию.

Международная следственная группа, созданная для установления обстоятельств случившегося и определения причастных к катастрофе лиц, активно опиралась на низкопробные фейки, которые периодически вбрасывала украинская сторона. К примеру, в Киеве заявляли, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Бук", выстрел произвели из района населенного пункта Первомайское.

Также сообщалось, что ЗРК прибыл на территорию Украины 23-25 июня из расположения российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курской области. Утром 17 июля "Бук" якобы видели в Донецке, откуда его на платформе перевезли в город Снежное, контролировавшийся ополченцами ДНР.

После этого, утверждали украинская сторона и представители Международной следственной группы, зенитно-ракетная установка отправилась к месту выстрела собственным ходом. По версии Киева, "Бук" остановился на поле у поселка Первомайский, расположенного в непосредственной близости от города Снежное, и произвел пуск ракеты, которая и сбила Boeing.





Кроме того, Украина упорно отрицала наличие своих зенитно-ракетных установок в зоне, откуда можно было поразить лайнер. Единственный комплекс, который имел возможность это сделать, принадлежал российским вооруженным силам, утверждали в Киеве.

Однако представленные в ходе брифинга Минобороны сведения не оставляют сомнений в причастности украинской стороны к катастрофе пассажирского лайнера, в результате которой погибли 298 человек. Глава департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков и начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин представили данные о ракете, которой был уничтожен лайнер.

Были продемонстрированы ее фрагменты, а также бортовой номер. Паршин рассказал, что изделие произведено на предприятии в Долгопрудном в 1986 году, после чего было отправлено в войсковую часть в Тернопольской области, где располагалась зенитно-ракетная бригада. Сейчас там находится 223-й зенитно-ракетный дивизион Вооруженных сил Украины. В Минобороны подчеркнули, что изделие, которым был уничтожен Boeing, не возвращалось на территорию России.

Кроме того, военное ведомство представило запись разговора полковника ВСУ Руслана Гринчака, который в 2014 году возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду, контролировавшую небо над Донбассом. В частности, военный заявляет, что украинская армия может сбить еще один Boeing.

Украина предсказуемо поспешила назвать обнародованную Минобороны России информацию "фейком". Осталось ждать реакции Запада. Интересно, продолжат ли США и Европа ломать комедию и плясать под дудку Киева даже при наличии столь убедительных доказательств?