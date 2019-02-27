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Общество

Спасти не рядовую Лазареву

Мария Лазарева. Фото: marshalazareva.com
Гражданка России Мария Лазарева столкнулась с вопиющей несправедливостью и беззаконием в Кувейте. Против активной и успешной женщины, построившей собственный крупный бизнес, возбудили два уголовных дела, с мая прошлого года она находится в тюрьме. Все те, кому не безразлична судьба россиянки, надеются на скорый визит главы МИДа Сергея Лаврова в арабское государство. Адвокаты и эксперты уверены: помочь Лазаревой может только политическое решение.   
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В бизнесе Мария уже 25 лет. Лазарева – наглядный пример self-made woman – женщины, которая сама добилась успеха в жизни. Будучи простой девушкой из обычной семьи, она поступила в МГУ, успешно окончила лучший университет страны и благодаря своим знаниям и умениям начала активно продвигаться по карьерной лестнице. 

Опыт и профессионализм Лазаревой помогли ей совершить, казалось бы, невозможное. Она стала управляющим партнером инвестиционного фонда KGL Investments в Кувейте – первой европейкой, добившейся столь крупного успеха в арабской стране. 

Мария Лазарева была арестована в 2017 году. Против нее возбудили два уголовных дела: о хищении государственных средств при создании стратегии развития логистического хаба в Кувейте, а также о растрате средств портового фонда (The Port Fund), который управлялся KGLI.

Обстоятельства ведения дела шокируют даже видавших виды юристов и адвокатов: процесс сопровождался грубейшими нарушениями элементарных правовых норм. По каким-то причинам суд отказался рассматривать заявления и документы защиты, вызывать ее свидетелей.

Более того, рассказала на пресс-конференции в Москве адвокат Марии Лазаревой Екатерина Духина, прокуратура не предоставила защите материалы следствия и отказала в их переводе с арабского, а ведь это 1800 листов! 

Фото: www.globallookpress.com

Зато единственный свидетель по обоим делам  со стороны обвинения, судя по всему, находился в изначально привилегированном положении: суд поверил ему беспрекословно и даже не провел экспертизу предоставленных им материалов.

По словам Екатерины Духиной, надежды на беспристрастное рассмотрение дел и состязательный, цивилизованный судебный процесс практически не осталось.

"Заседания ведут один и тот же судья, тот же прокурор. По двум разбирательствам проходит один свидетель со стороны обвинения", – рассказала адвокат. 

Уголовное преследование своей подзащитной Духина назвала одним из ярчайших примеров применения силы к российским предпринимателям за границей. "Налицо дискриминация по половому признаку, Марию просто захотели поставить на место", – уверена юрист. 

Обвинение тем более несостоятельно, что на сегодняшний день не осталось никаких оснований подозревать Лазареву в растрате: деньги, которые она якобы похитила, уже выплачены инвесторам, причем с солидной прибылью.

 В 2017 году средства портового фонда – 496 миллионов долларов – были размещены на счетах крупного дубайского банка Noor для дальнейшего распределения между инвесторами. 

Кувейт. Фото: www.globallookpress.com

А дальше начался настоящий театр абсурда. Генпрокурор Кувейта, обвиняя Лазареву в похищении средств, потребовал их заморозить, тем самым наложив препятствие на их возвращение обратно. Суд же посчитал, что, если денег в Кувейте нет, значит их однозначно похитили. Замкнутый круг, нарочно и не придумаешь. 

С мертвой точки ситуация сдвинулась совсем недавно, в феврале этого года. Под давлением крупных инвесторов портового фонда средства были разморожены и поступили на их счета вместе с солидными процентами. Немедленно деньги были перечислены госкомпании Кувейта.

Казалось бы, состава преступления нет, а значит разбирательство по второму уголовному делу заведомо несостоятельно. "Несмотря на выплаты средств и прибыли, кувейтская прокуратура продолжает обвинять Лазареву в хищениях", – недоумевает Екатерина Духина. 

В преследовании россиянки немалую роль играет религиозный аспект, считает политолог, генеральный директор "Центра политической информации" Алексей Мухин. По словам эксперта, причиной давления на Лазареву стала конкуренция между KGL, которой владеет семья шиитов и Agility, контролируемой суннитами, которые являются большинством в Кувейте. 

Алексей Мухин. Кадр youtube.com

Мухин полагает, что имеет место и коррупционная подоплека: группа кувейтских чиновников, видимо, решила извлечь выгоду из конфликта двух компаний.

"Мария Лазарева стала идеальной мишенью – русская гражданка, самостоятельная, сильная личность в арабской стране. К тому же не стоит забывать, что Кувейт – сателлит США, который, по всей видимости, захотел выслужиться перед патроном", – пояснил эксперт. 

Свое слово в защиту россиянки политолог призвал сказать власти соседней Саудовской Аравии, нынешний наследный принц которой пользуется репутацией прогрессивного политика. "Или что, опять попросить Рамзана Ахматовича Кадырова?" – риторически воскликнул Мухин. 

В кувейтской тюрьме Мария Лазарева находится уже почти год. Россиянка сидит в камере вместе с убийцами. Екатерина Духина опасается, что за решеткой с ее подзащитной может случиться самое страшное. 

"В местных соцсетях некие фанатики публикуют недвусмысленные призывы к расправе над Марией. Видимо, организаторы дела нагнетают русофобскую и сексистскую кампанию в СМИ, которая находит отклик у радикалов", – заявила адвокат. 

По ее словам, с учетом скомпрометированных показаний единственного свидетеля-аудитора, есть все основания прекратить второе уголовное дело и начать пересмотр первого.

"Приговора на 10 лет вообще не должно быть, поскольку такого рода дела должны разрешаться в арбитражном суде", – подчеркнула Духина.

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com

Адвокаты и эксперты сходятся во мнении: спасение Марии лежит в политической плоскости. Алексей Мухин уверен, что единственный шанс добиться справедливости связан с визитом в Кувейт министра иностранных дел России Сергея Лаврова 6 марта. 

Глава внешнеполитического ведомства пользуется репутацией опытного дипломата, жестко отстаивающего интересы России и ее граждан за рубежом, отметил политолог. Мухин выразил надежду, что встреча Лаврова с эмиром Кувейта будет плодотворной и поспособствует скорейшему освобождению россиянки.

Автор: Иван Поляков27 февраля 2019, 15:48

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