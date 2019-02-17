Передали сигнал Скрипалям: Рядом со шпилем в Солсбери вывесили флаг России
ГРУ наносит ответный удар: Ночью кто-то вывесил российский флаг на лесах собора в Солсбери.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 февраля 2019 г.
Демократия в опасности, нужны новые санкции pic.twitter.com/4PXiGZBGAU
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов в шутку предположил, что флаг вывесили очередные "агенты ГРУ". "Демократия в опасности, нужны новые санкции", – добавил он.
Смотрелось великолепно. pic.twitter.com/Aj06DgeSLb— Анатолий Виноградов (@anatoly040581) 17 февраля 2019 г.
С юмором отреагировали пользователи Сети и на известие, что рабочие все-таки сняли российский флаг. Они посоветовали не торопиться – дескать, возможно Солсбери вскоре войдет в состав России.
Сняли:( pic.twitter.com/NIddRXPP86— Анатолий Виноградов (@anatoly040581) 17 февраля 2019 г.
Также не без иронии комментаторы принялись гадать, что именно значил этот перформанс. В частности, некоторые предположили, что таким образом российские спецслужбы подают сигнал Сергею Скрипалю и его дочери, поскольку им самим британские власти по каким-то причинам отказывают в нормальном общении с внешним миром.
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