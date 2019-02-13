"Я не девочка": обескураживающее признание Кеосаяна
Кеосаян отметил, что ему симпатичен сегодняшний государственный курс. Он изнутри пытается сделать свое отечество чище, лучше и правильнее. По мнению режиссера, это лучше, чем просто умыть руки.
Тигран отмечает, что находится на стороне действующего президента не из-за каких-то корыстных целей. Дело в том, что политика Путина ему понятна и близка.
"Так я тебе открою тайну. Подброшу, так сказать, эксклюзив. Когда я был, как ты говоришь, "свободен" и вел оппозиционную программу, я зарабатывал гораздо больше. Гораздо. Я не девочка, чтобы любить Путина. Мне нравится курс. Он соответствует моим взглядам на будущее моей страны. Я Путина, к счастью или, к сожалению, лично не знаю, не вырос в Ленинграде…", – цитирует режиссера Mk.ru.
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