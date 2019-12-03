В 2020 году стоимость безлимитных проездных в Москве останется прежней

Сообщение о стоимости проезда на 2020 год было опубликовано на официальном сайте ведомства. В среднем за год тарифная шкала вырастет на 3%.
Это ниже уровня инфляции, которая в следующем году прогнозируется на уровне
3,7%. При этом повышение цен на проезд планируется только с февраля.
Перевозчики попросили у властей столицы увеличить тарифы в связи с ростом затрат на топливо, электричество и запчасти. В итоге принято решение изменить стоимость проезда минимально, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы. Это позволит поддержать постоянных пассажиров столичного общественного транспорта, подчеркнули в ведомстве.
"Стоимость безлимитных билетов на все виды городского транспорта, в том числе МЦД, на 2020 год повышаться не будет", – сообщили в пресс-службе Дептранса.
Речь идет о безлимитных абонементах на сутки, трое суток, а также 30, 60 и 365 дней. Сохранение ценовой политики по таким билетам отвечает мировому опыту, отметили в ведомстве.
Одна поездка в метро, на МЦК, Московских центральных диаметрах и наземном транспорте по карте "Тройка" вырастет на два рубля, по тарифу "90 минут" – на три. При использовании банковской карты вместо 42 рублей пассажир заплатит 44.
Стоимость проезда от станций зоны "Пригород" МЦД по билету "Кошелек" составит 47 рублей, по банковским картам с бесконтактной оплатой – 51 рубль. Одна поездка по билету "Единый" будет стоить 57 рублей, две – 114, на 60 поездок – 1900.
Льготный месячный проездной в метро учащиеся школ и вузов смогут приобрести за 405 рублей, на три месяца – за 1215 рублей. На наземный общественный транспорт – за 265 рублей в месяц и 795 на три месяца.
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