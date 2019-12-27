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Общество

У первого украинского штрафа за полет над Крымом нашли опасную подоплеку

Новости Украины показывают, что тсрана полна внутренних противоречий, но раз за разом провоцирует международные скандалы. Фото: www.globallookpress.com/
Впервые в истории Украине удалось взыскать штраф с иностранной авиакомпании за пролет над Крымом. Казахстанская Euro-Asia Air добровольно согласилась выплатить 136 тысяч гривен (порядка 6,9 тысячи долларов). Это событие специально для "Дни.ру" прокомментировал вице-президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.
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Тот факт, что украинские власти вообще решили спровоцировать международный скандал с участием частной компании из Казахстана, удивления у экспертов не вызывает. Российский полуостров, который Киев продолжает называть своим, является болезненной темой.

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"По новостям мы знаем, что Украина сидит и ведет подсчет "нарушений" так называемого своего воздушного пространства, что, конечно, с точки здравого смысла является не сильно адекватным действием", – в разговоре с "Дни.ру" заметил президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов. Однако даже вероятность выставить себя на посмешище Киев не останавливают.

"Украина постоянно пытается всячески спровоцировать скандал на ровном месте", – подчеркнул эксперт.

"Этой мелкой мышиной возней, а по другому это никак не назовешь, без правового статуса, они пытаются привлечь внимание к вопросу Крыма", – назвал он причину подобного поведения украинской стороны. Александр Ионов выразил сомнение, что из этой затеи украинской стороны что-то получится.

"Все уже давно поняли, что это абсолютно проигрышная позиция, и пора оставить бизнес в покое, и если бизнес хочет работать в России, он будет работать в Крыму, во Владивостоке, в Москве – на всей территории Российской Федерации", – подчеркнул он. В противном случае пострадать может безопасность.

Ведь за воздушными транспортными потоками над Крымом отвечают именно российские наземные службы. А это значит, что иностранные компании, которые прокладывают свои маршруты над полуостровом, должны сообщать о своем намерении именно России, а не Украине.

"Должное разрешение нужно получать у российской стороны, согласовывать это с нашими операторами, которые ведут самолет и отвечают за безопасность полетов, и никак не согласовывать эту историю с украинской стороной, если это не касается территории Украины", – дал совет иностранных авиакомпаниям Александр Ионов.

Автор: 27 декабря 2019, 17:05

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