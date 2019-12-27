У первого украинского штрафа за полет над Крымом нашли опасную подоплеку

Впервые в истории Украине удалось взыскать штраф с иностранной авиакомпании за пролет над Крымом. Казахстанская Euro-Asia Air добровольно согласилась выплатить 136 тысяч гривен (порядка 6,9 тысячи долларов). Это событие специально для "Дни.ру" прокомментировал вице-президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.

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