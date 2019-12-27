"Зло обречено": украинцы пришли в ужас из-за слов Путина

Новости Украины Крым Форум Госдума VII созыва Белоруссия и Россия

Топ новостей

Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту
Пригожин нанес неожиданный удар Фриске
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
партнеры
Пятница 27 декабря
Лента новостей
10:35
"Беременную" жену Меньшикова вывели на чистую воду
10:35
Медведева лишилась самого дорогого
10:20
Оставивший Буланову и сына Радимов рассекретил новую любовь
10:04
В московском метро студент жестоко избил пассажира
09:56
Стало известно о ребенке Билана и о его свадьбе с иностранкой
09:44
Ахеджакова лишилась дара речи после страшной трагедии
09:37
В Шереметьево случилось ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100
09:16
Рубль сдает позиции после взлета
08:50
Есть жертвы: подробности страшной авиакатастрофы в Казахстане
08:33
"Бедняжка": беременная Костенко получила страшную травму накануне родов
08:24
"Горе": придушенная слезами Яковлева не смогла говорить
08:11
Волчек перед смертью успела рассказать о сокровенной мечте
07:58
Снег и гололедица: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
06:13
"Нет отца – будет потом": Бледанс ошарашила словами о детях
05:12
Лукашенко грозят санкции после провальных переговоров с Путиным
04:14
Неудачные фото звезд: как делать красивые селфи
02:12
Александр Ревва получил неожиданную награду
00:06
"Он был для меня всем": Боярский признался в связи с покойным братом
23:33
"Великая, родная!": Пугачева показала умершую Волчек
22:15
"Страшно за детей": Киркоров откровенно о смерти Волчек
21:56
Первый канал из-за смерти Волчек экстренно меняет эфирную сетку
21:49
Волочкова не смогла выразить всю скорбь по ушедшей Волчек
21:37
"Не могу поверить": Кристина Орбакайте в шоке от кончины Галины Волчек
21:24
Не узнать: Виторган показал Волчек после смерти
21:19
"Без пафоса и формальностей": Ургант сам не свой после известия о смерти Волчек
21:17
"Часть моей семьи": Максим Галкин ошеломлен вестью о смерти Галины Волчек
20:55
Собчак разбита после новости о смерти Волчек
20:42
"Невосполнимая утрата": Басков сражен новостью о смерти Волчек
20:34
Стали известны подробности смерти Галины Волчек
20:25
Активисты "Волонтерской роты" поздравили москвичей с Новым годом
20:17
Появились подробности пьяного звонка Зеленского Путину
20:11
Довела истериками: знакомые Пелагеи откровенно об изменах ее мужа
20:07
Умерла Галина Волчек
19:32
Дед Мороз умер во время раздачи подарков детям из Североморска
19:23
В России исчез важный препарат для детей с раком крови
19:21
"Будет петь": Успенская решила сделать из дочери звезду
18:35
Мужчине из Новгородской области поставили диагноз "беременность"
18:34
Сущий ад: могилу Децла подожгли на Рождество
18:14
Молодую россиянку изрезали за пару тысяч рублей
17:40
"Придумана большая врака": Апина об ЭКО и рождении дочери
17:14
"Мы с ним замутили": Воробей призналась в связи с Майдановым
16:49
Может не выдержать: тяжело больного Порошенко крепко приложили
16:45
Встретившаяся с Шепелевым Орлова два часа не могла встать с кровати
16:26
"Моральное уродство не лечится": близкие в припадке от появления у шеста Заворотнюк
16:25
Россиянам пригрозили "варварским отсасыванием"
16:15
"Люди помогают ему": Апина рассказала о тяжелом положении Моисеева
15:57
У отекшей Галины Волчек стремительно умирает мозг
15:43
Славянский гороскоп на 2020 год
15:41
"Бросить!": Солнцев высказался о разводе с агрессивной женой-пенсионеркой
15:38
"Кормилицей к лавке присосалась": голая Волочкова раскинула ноги в бане
15:38
Из-за незапланированной беременности? Топурия и Деньгов съехались
15:23
"Поняла, что пора": звезда шоу "Уральские пельмени" намекнула на свадьбу
14:41
Сибирь утонула в сугробах (видео)
14:40
"Наколи мне, кольщик, купола": Беркова собралась сделать тату на сосках
14:29
"А как же Эрнст?": беременную жену главы Первого застукали в объятиях сексуального красавца
14:28
"Должна висеть на доске позора": Асмус ужаснула своим видом
14:25
В число лучших работодателей России вошли "Росатом", Coca-Cola, СИБУР, "Мегафон" и QBF
14:25
Водитель погиб на месте: поезд сбил легковушку в Башкирии
14:12
Повторение судьбы Заворотнюк? Дано объяснение странной отметине на шее Долиной
14:08
Журналистку "Новой газеты" увезли в неизвестном направлении после обысков
13:58
Беременная Савельева обнажила свое главное достоинство
13:46
Отметившаяся в онкоцентре Пелагея выступила с официальным заявлением
13:35
После вести о разводе Пелагею сняли в онкоцентре
13:32
Годовалый ребенок упал со второго этажа в ТЦ
13:24
"Знает подчиняющие волю методики": друг о зомбированной Степаненко дочери Петросяна
13:18
Не маникюрша, а хозяйка салона: Рудковская взорвалась из-за слов Собчак
13:15
Лопес в латексном костюме произвела фурор
13:15
Батрутдинов в ужасе от измены финалистки шоу "План Б"
13:08
У наглого Порошенко отобрали деньги
12:53
В Москве напали на сотрудника Росгвардии
12:46
Лишь бы не драчливый: сын Башарова становится его копией
12:39
"Лицо отвалится": Миддлтон вынесли страшный приговор
12:30
"Уже не могу молчать": разъяренный Петросян набросился на Борисова после шоу
12:29
"Черная метка": назван признак скорого обрушения Крымского моста
12:27
Как правильно заряжать смартфон
12:23
В Подмосковье неизвестные с пистолетом ограбили бизнесмена
12:10
С правилами не знакома и плевать хотела: Бузова устроила бесчинство на дороге
12:00
"Туалет – кровать": беременная Костенко поведала о проблемах
11:56
Эксперты рассказали об опасности денежных купюр
11:48
Вслед за Заворотнюк: после встречи с Зеленским именитая певица оказалась в больнице
11:45
"Заканчивайте уже!": дежурная у эскалатора по громкой связи отчитала Лободу в метро
11:32
"Летаете на уровне "Дома-2": Собчак потерпела оглушительный провал
11:24
Страшная авария под Москвой унесла жизнь человека
11:20
Старый Новый год с Денисом Мацуевым
11:19
Украинский гость закатил истерику в прямом эфире (видео)
11:18
"Это ее альфонс": Бледанс застукали в компании молодого мачо
11:01
Звезда Instagram ошарашила народ родами в воде (видео)
10:58
Стало известно о помолвке звезды фильма "Сумерки"
10:53
"Я старый, ворчливый, озлобленный": отмечающий 70-летие Боярский заговорил о переменах
10:46
Известный телеведущий сильно растолстел от горя
10:41
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
10:36
"Сидела дома и плакала": Малышева поделилась своей болью
10:35
На оранжевой ветке московского метро случился сбой из-за падения пассажира на пути
10:28
Популярный блогер устроил Бузовой прилюдную сцену ревности
10:16
В США проболтались о подготовке атаки на Россию
10:11
Мальчик случайно застрелил младшую сестру в Приморье
09:49
"Держите себя в руках": строгий Лазарев возбудил россиян
09:42
Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева
09:38
Спортивный Путин довел украинцев до исступления
09:34
Как избежать похмелья 1 января: россиянам дали ценный совет
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю
"Сосок аж в подмышке": у Волочковой заподозрили жуткую мутацию
В России появится робот-трактор для уборки снега
Названы самые популярные в мире смартфоны
Нарусова с раввинами пустилась в пляс под "Хава нагилу" на еврейском празднике
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
Политика

"Зло обречено": украинцы пришли в ужас из-за слов Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Мэр Херсона Владимир Николаенко, совместно с депутатами городского совета, опубликовал официальный ответ на слова Владимира Путина о том, что Причерноморье и юг Украины являются исконно русскими территориями. Судя по тону, который избрал политик, подобные слова вызвали у него настоящий ужас.
прочитано 204 раза

Значительная часть украинской общественности оказалась полностью не готова к констатации исторических фактов, если те идут вразрез с их национальной идеей. И банальный рассказ о том, что большая часть независимой Украины расположена на чужих землях, провоцирует весьма бурную реакцию.

ПО ТЕМЕ

Спортивный Путин довел украинцев до исступления

На Украине назвали неожиданную пользу от Крымского моста

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Если же о том, что украинский юг и Причерноморье являются исконно русскими землями, говорит сам Владимир Путин, то местным политикам остается лишь пытаться скрыть свой ужас за хамством и попытками манипуляций. Ярким примером может послужить письмо мэра Херсона Владимира Николаенко, которое было опубликовано на официальном сайте городского совета. Ничем иным, кроме как нестабильным эмоциональным состоянием, объяснить выбор недопустимого и оскорбительного по отношению к целому народу тона послания, объяснить нельзя.

Херсонский градоначальник сравнил граждан России с извращенцами. "Извращенцы тем и отличаются от нормальных людей, не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность", – пожаловался Владимир Николаенко. Он напомнил, что два десятилетия украинцы старались не замечать российских претензий на Крым, а затем полуостров вернулся в состав России. Слова об исконно русском Причерноморье, опасается украинский чиновник, могут иметь такие же последствия.

Разумеется, не обходится в послании мэра Херсона без шовинизма и ксенофобии, доходящей до откровенного нацизма. "Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству", – написал Владимир Николаенко.

"Они сумели построить великую империю", – продолжил мэр Херсона перечислять свои претензии к русским людям, тут же оговариваясь, что в данном контексте слово "великий" стоит воспринимать исключительно как "большой своими размерами". В остальном же ничего хорошего о созданной русскими империи он сказать не может. "Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже", – все больше распалился украинский чиновник.

"Россия – это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания", – сообщил Владимир Николаенко.

И помнить об этой угрозе, уверен он, избиратели должны не только тогда, когда идут голосовать, но и тогда, когда смотрят российские фильмы, слушают российскую музыку, читают российские СМИ и покупают товары из России. Таким образом он переводит конфликт из разряда политического и пытается выдать его за глобальное противостояние на уровне народов.

Наконец Владимир Николаенко вспоминает о прошедшем католическом Рождестве и приближении Рождества православного, а также других важных церковных дат, поэтому предлагает подумать украинцам о вечном. В его представлении под это определение попадает Украина.

Россию же украинский чиновник, наоборот, видит явлением временным. "Зло обречено на поражение, каким бы сильным и наглым оно сегодня не выглядело. Зло обречено", – подчеркнул политик. Злом же он назвал российское государство, призвав всех "по мере возможности участвовать в том, чтобы это зло превратилось в пыль и плохие воспоминания как можно скорее".

Письмо Владимира Николаенко можно назвать образцом хамского, провокационного, откровенно русофобского и оскорбительного послания. В нем отразились все печальные традиции украинского информационного пространства – оскорбления, отказ видеть в своих оппонентах людей, агрессия. Именно они, во многом, и привели Украину к тому печальному положению, в котором она сейчас находится. И как свидетельствует письмо, под которым свои подписи поставили также 33 депутата Херсонского городского совета, подобные настроения только нарастают.

Автор: 27 декабря 2019, 10:24

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки
15 лет тюрьмы: Порошенко попался на мошенничестве
Жесткому решению Зеленского нашли неожиданное объяснение
Единственная просьба: раскрыто прощальное обращение Ельцина к Путину

Шоу-бизнес

Оставивший Буланову и сына Радимов рассекретил новую любовь
Стало известно о ребенке Билана и о его свадьбе с иностранкой
Ахеджакова лишилась дара речи после страшной трагедии
Приемный сын Наталии Белохвостиковой выпал со второго этажа

Проишествия

Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Моральное уродство не лечится": близкие в припадке от появления у шеста Заворотнюк

Требуется срочная дезинфекция помещения
Шоу-бизнес

Умерла Галина Волчек

Артистке было 86 лет
Шоу-бизнес

Известный телеведущий сильно растолстел от горя

Мужчина оказался жертвой жуткого кризиса
Шоу-бизнес

"Страшно за детей": Киркоров откровенно о смерти Волчек

Артист плачет после трагического известия

Гороскоп

Славянский гороскоп на 2020 год
Гороскоп совместимости с мужчиной-Раком
Гороскоп совместимости с мужчиной-Близнецы
Календарь красоты на январь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Загитова – персик": Ягудин пришел в восторг от 17-летней фигуристки
"Мне было страшно": Медведева взвыла из-за жестокой травли
Косторная может сняться с чемпионата России
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

Регионы

"Черная метка": назван признак скорого обрушения Крымского моста
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru