"Во всем виноваты бабы": стрелка с Лубянки оправдали

Блоге Лена Миро прославилась в интернете благодаря своему умению не лезть в карман за словом, а всегда едко и метко давать комментарии самым разным явлениям и персоналиям. Не стал исключением и стрелок с Лубянки Евгений Манюров. Его фигуру она разобрала в тексте с говорящим заголовком "Жирная скотина".
На оскорбительные эпитеты блогер не скупилась. От ее внимания не ушел тот факт, что мужчина в свои 39 лет жил с мамой, ходил на не самую престижную работу в охране и имел проблемы с лишним весом. "Женщины нет, даже в случайных половых связях замечен не был", – добавила Лена Миро.
Именно эти прозаические причины, а вовсе не радикальные увлечения или идеи фикс, уверена блогер, и толкнули Евгения Манюрова на преступление. "Никто не скажет сейчас о мотивах преступления лучше меня – на фоне онанизма, жизненных неудач у жирного поехала крыша", – подчеркнула она.
"Урод двинулся на почве отсутствия секса и денег и пошел убивать людей перед Новым годом", – заявила Лена Миро.
Впрочем, в своем телеграм она не менее экспрессивно и провокационно предположила, что мужчина мог быть не единственным, кто несет ответственность за стрельбу в центре Москвы. Об этом она рассказала со ссылкой на мнение своих читателей.
"В комментариях к посту о Жирном Опарыше, стрелявшем вчера в людей, появилось мнение, что во всем виноваты бабы. Не давали. Вот он и одурел", – заметила блогер. Впрочем, сама она вряд ли разделяет мнение о том, что это обстоятельство как-то оправдывает стрелка с Лубянки.
Напомним, стрельба в самом центре Москвы произошла вечером 19 декабря. Атаковавший, согласно последним данным, был один. Его ликвидировали на месте. Сообщается, что стрелком оказался 39-летний Евгений Манюров. Его мотивы устанавливают специалисты.
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