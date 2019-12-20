У стрелка с Лубянки неожиданно нашли кукловодов

Согласно последним данным, стрельбу на Лубянке вечером 19 декабря устроил Евгений Манюров. В том, что могло толкнуть мужчину на совершение этого поступка, разбираются специалисты.

Широкой общественности остается только гадать, почему стрелок с Лубянки совершил нападение на сотрудников ФСБ. Некоторые детали жизни Евгения Манюрова, а также одежда, которую он выбрал для атаки, дали широкий простор для выдвижения разных версий.

Согласно одной из них, нападение на сотрудников ФСБ стало следствием увлечения стрелка с Лубянки радикальными идеями. На это намекают и слова его отца, Фатиха Манюрова. По словам мужчины, сын часто общался с людьми восточной культуры и даже начала говорить с соответствующим акцентом.

Сам он объяснял это своей работой в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов. Однако дипломатическая миссия ОАЭ опровергла эту информацию. Стало ясно, что охраной иностранных дипломатов Евгений Манюров лишь оправдывал необычный круг общения и пытался скрыть правду.

Это Евгений Манюров. Сегодня он устроил перестрелку возле здания ФСБ в Москве, в которой погиб один человек, ещё несколько были ранены.



Уезжая сегодня из дома, Евгений заявил матери, что отправляется на соревнования по стрельбе. pic.twitter.com/aSlC7lYZzt — baza (@bazabazon) December 19, 2019

При этом у экспертов возникли большие сомнения в том, что радикальные идеи, которыми увлекся стрелок с Лубянки, связаны с исламским радикализмом. На идею, возможно захватившую разум Евгения Манюрова, может указывать футболка, которую тот надел в день атаки. Ведь, судя по снаряжению, мужчина тщательно готовился к этому дню и рисунком на одежде мог отправить своеобразное послание.

Изображение волка и луны может указывать на увлечение стрелка с Лубянки идеями пантюркистской организации "Бозкурт — серые волки". Они мечтают об объединении всех тюрков мира в одну страну. Имеют виды радикалы и на живущих в России татар. С их точки зрения, российские силовики, стоящие на страже территориальной целостности страны, являются одними из самых главных их врагов.

Столкновение россиян с тюркскими радикалами уже были. Напомним, 4 ноября 2015 года именно боевики "Бозкурта" открыли огонь по катапультировавшемуся пилоту Су-24 Воздушно-космических сил России возле сирийско-турецкой границы.

Бойцы турецкой националистической организации "Бозкурт" на фоне горящего города Юксекова. Юго-восточная Турция, 2016 pic.twitter.com/t5GoCPmFCr — History Conflict (@HistoryConflict) July 3, 2016

Как полагают авторы материала на портале Life.ru, Евгений Манюров мог оказаться легкой мишенью для вербовки. Мужчина рос без отца. И поиски идентичности могли увести его дальше – вместо ассоциации себя с татарским народом он мог связаться с членами международной тюркской радикальной группировки и перестроить свое мировоззрение уже на ненависти к России и представителям власти в стране.

Напомним, стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Согласно последним данным, вооруженный карабином "Сайга" мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Сообщается об одном погибшем силовике. Также были ранены пятеро человек, в том числе случайный прохожий. Стрелок был ликвидирован в ходе перестрелки с силовиками.