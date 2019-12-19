"Когда вы признаете, что они ваши дети?": Путину задали неожиданный вопрос

Неожиданный вопрос прозвучал от корреспондента Русской
службы "Би-би-си". Компании, в которых якобы работают старшая и младшая дочери
Путина, много заработали, о них начали активно рассказывать в репортажах по ТВ,
заявила журналист.
"Когда вы признаете, что они ваши дети? Когда они станут открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?" – задала она вопрос главе государства.
Президент обратил внимание корреспондента на деятельность фонда "Иннопрактика", в котором, по данным некоторых СМИ, работает одна из дочерей главы государства. "Иннопрактика" – инициатива ректора МГУ, связано это с желанием наших вузов сочетать возможности нашей науки и образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри российской экономики", – ответил президент.
В Московском университете много талантливых людей, важно, чтобы их разработки стали доступны для отечественного бизнеса, указал Путин. Именно этому посвящена деятельность фонда, подчеркнул он.
В четверг, 19 декабря, Владимир Путин провел 15-ю ежегодную пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1900 журналистов – от крупных мировых агентств до региональной прессы. Президент общался с журналистами четыре часа и 20 минут.
4 часа 19 минут длилась пресс-конференция Путина. Третья по продолжительности за 15 лет pic.twitter.com/W01saumyOl— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 19, 2019
Владимир Путин проводит большие ежегодные пресс-конференции с 2001 года. Рекорд по времени был поставлен в 2008-м: политик общался с журналистами четыре часа и 40 минут. В прошлом году мероприятие длилось три часа и 45 минут.
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