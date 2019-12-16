Россиянка вошла в список самых заметных миллиардеров

Американское издание Forbes опубликовало список самых заметных новых миллиардеров в этом году. В рейтинг попала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщает НСН.
В материале отмечается, что предпринимательница стала после Елены Батуриной второй женщиной, чье состояние достигло одного миллиарда долларов. Татьяна Бакальчук запустила проект Wildberries в 2004 году, когда находилась в отпуске по уходу за ребенком, передает RT.
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