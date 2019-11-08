Умер всемирно известный модельер

Знаменитый французский модельер Патрик-Луи Виттон скончался в возрасте 68 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба торгового дома Louis Vuitton, передает RT. Причина смерти не раскрывается.
Напомним, что Патрик-Луи Виттон был праправнуком основателя французского дома моды. Он присоединился к работе Louis Vuitton в 1973 году. Дизайнер всю жизнь занимался творчеством и совершенствовал свое мастерство, сообщает телеканал "360".
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