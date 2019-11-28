Не дождалась операции: в России умерла годовалая пациентка Каабака

Годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака скончалась в московской больнице, не дождавшись операции. Трагическую новость сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя инициативной группы Марину Десятскую.
Жизненно важная операция должна была состояться в октябре или ноябре, но была перенесена на конец года из-за увольнения Каабака. Отмечается, что он является единственным в России трансплантологом, который проводит пересадку почек детям с небольшим весом.
Напомним, об увольнении Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья стало известно несколько дней назад. Согласно официальной версии, причиной отстранения стало отсутствие нужных ставок в учреждении, передает URA.ru.
Новость об увольнении вызвала громкий скандал. Позднее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Михаил Кабаак вернется в исследовательский центр и займет должность руководителя группы трансплантации в отделении урологии, уточняет телеканал "360".
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