Житель Истры завел в своей однушке 20 котов

Жители многоквартирного дома обратились в полицию и администрацию города с призывом о помощи. Они пояснили, что задыхаются от вони из-за нерадивого соседа.
Как передает "360", мужчина решил стать хозяином огромного количества кошек. И все бы ничего, да только живет он в однокомнатной квартире, и сам не в состоянии ухаживать за таким количеством животных. Разговаривать с соседями он отказывается, называя их претензии ложью и провокацией.
Жильцам посоветовали обратиться в суд и добиться выселения нарушителя и всех его питомцев из квартиры. Однако сердобольные соседи не захотели лишать любителя животных дома и решили помочь ему отдать часть котов другим хозяевам.
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