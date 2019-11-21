"Климатическое ЧП" назвали словосочетанием года

Оксфордский словарь признал "климатическое чрезвычайное происшествие" (climate emergency) главным выражением года. В основном на это звание претендовали слова, связанные с экологическими проблемами.
Как передает "360", в список самых популярных выражений также вошли "экологическая тревожность" (eco-anxiety), "борьба с изменением климата" (climate action), "климатическое отрицание" (climate denial), "вымирание" (extinction) и "стыд от полета" (flight shame). По словам редактора Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин, при работе с заявками стало очевидно, что почти все выражения и слова были связаны с климатом. Пришлось обработать огромное количество вариантов.
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