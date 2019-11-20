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Общество

ЧВК "Вагнера" вытесняет с африканского рынка всех западных конкурентов

Фото: www.globallookpress.com
Российская частная военная компания "Вагнера" вытеснила с рынка Мозамбика западных конкурентов. Данный факт были вынуждены признать даже англоязычные СМИ. По всей видимости, не помогли даже информационные провокации и попытки дискредитации.
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Как сообщает пресса, российская ЧВК "Вагнера" выиграла контракт по борьбе с террористами и радикальными исламистами в Мозамбике, чем неприятно удивила своих конкурентов – частную военную компанию OAM и ЧВК Black Hawk. Руководитель OAM Джон Гартнер и основатель Black Hawk из Южной Африки Дольф Дорфлинг заявили, что справились бы с поставленной задачей, но крайне выгодный контракт получили россияне. До этого правительство Мозамбика тщетно пыталось решить свои проблемы самостоятельно.

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Британская Telegraph опубликовала псевдорасследование о ЧВК Вагнера

Англоязычное издание The MoscowTimes проанализировало причины случившегося – они оказались не в пользу компаний западных стран. Так, услуги 200 сотрудников ЧВК "Вагнера" обходятся правительству африканской страны в разы дешевле, чем конкурентов – они согласны делать свою работу за $1,8-4,7 тысячи в месяц, тогда как наемники OAM получают по $15-25 тысяч.

При этом у российской компании есть весомое конкурентное преимущество – политический авторитет России на Чёрном континенте. И сейчас "вагнеровцы" на севере Мозамбика успешно противостоят террористам ИГ* (запрещена в РФ). По сути, они в честной конкурентной борьбе вытеснили амбициозные западные компании, которые много лет считали рынок ряда стран Африки, в том числе Мозамбика, "своим".

Потеряв серьезные прибыли от контрактов с Мозамбиком, Дорфлинг и Гартнер рассчитывают хотя бы на договоренности, чтобы поддерживать ЧВК "Вагнера" в операциях, но им не предлагают и этого – россияне справляются сами. Так что главы OAM и Black Hawk избрали другую тактику – они повсеместно жалуются на "чиновничий произвол" и "беспредел властей" Мозамбика. И рассказывают, что ЧВК "Вагнера" выгоняет традиционных игроков с африканского рынка.

Так, Дорфлинг с Гартнером через различные СМИ развернули информационную кампанию в попытках дискредитировать успешного российского конкурента и распускают слухи, что российская ЧВК "Вагнера" не способна работать в Мозамбике, так как якобы "не знает местности" и прочих "особенностей региона".

Не исключено, что именно с подачи американских наемников ранее некоторыми СМИ был запущен фейк о гибели пяти россиян из ЧВК "Вагнера" в мозамбикской провинции Кабо-Дельгаду. Атака террористов в тот день действительно имела место, однако по словам нескольких источников в местных силовых структурах, русские не принимали участие в отражении нападения. Силы обороны и безопасности страны отбили атаку в населенном пункте Намале самостоятельно. Погибли в ходе боя только граждане африканской страны.

При этом Carta da Mocambique, ставшее первоисточником фейка, указало, что тела россиян якобы были обезглавлены и сожжены, а машины, в которых они ехали, террористы уничтожили. Однако если тела были обезглавлены, а автомобили сожжены вместе с документами и вещами, которые помогли бы идентифицировать личность, как можно было хоть сколько-нибудь определенно утверждать, что погибли граждане России? Да еще и установить их принадлежность к ЧВК "Вагнера". Ни фотографий, ни видеозаписей, до сих пор предоставлено не было, передает РИА ФАН.

О том, что вся история о гибели граждан РФ – заранее продуманный и вброшенный фейк, объявили вскоре и в Мозамбике, сообщили в издании "Русская планета". Там более, что посольство РФ в этой стране опровергло гибель граждан России 27 октября, тщательно проверив заявленные в СМИ факты.

Дискредитировать ЧВК "Вагнера" таким способом не удалось, и представители из других частных военных компаний пошли жаловаться СМИ. Но, как следует из всей этой истории, западные ЧВК потерпели сокрушительный провал в попытке добиться контрактов с Мозамбиком. И должны быть готовы, что ЧВК "Вагнера", успешно борясь с террористами, докажет Африке слабую эффективность своих западных конкурентов.

* Организация запрещена на территории РФ

Автор: 20 ноября 2019, 20:32

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