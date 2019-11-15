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Общество

Животных под расстрел: за что в Крыму хотят убить 30 медведей

Фото: www.globallookpress.com
Животным из крымского зоопарка "Тайган" грозит жуткая гибель. Порядка 30 медведей намерены расстрелять. Впрочем, активисты ищут способы предотвратить смерть зверей.
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Владелец зоопарка Олег Зубков рассказал, что ранее он предлагал желающим забрать мишек себе в частные зоопарки, однако никто не осмелился приютить хищников. Он поведал, что собирал несчастных животных на протяжении 15 лет – все они были спасены из жутких условий жизни: от кого-то отказывались в цирке, а какие-то медведи становились жертвами мучителей. По словам мужчины, он хотел открыть в Крыму парк для этих хищников и даже имел на это финансовые возможности, однако его инициативе не дали зеленый свет.

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Кроме того, начались нападки и на весь "Тайган". Так, больше всех претензий имеет ветеринарная служба полуострова. Уже 3 декабря суд Белогорска рассмотрит иск о приостановлении работы зверинца на 90 суток. Так как все это время парк будет закрыт, то животных нечем будет кормить.

Зубков отметил, что содержание мишек не приносит ему никакого дохода, а потому ситуация становится безвыходной. Он рассказал, что платит огромные штрафы за содержание зверей, а суды только за этот год посещал более 550 раз! "Я не понимаю, зачем я это делаю, если никакой помощи от государства я не получу, но меня за содержание животных штрафуют на миллионы рублей", – передает слова мужчины телеканал "360".

Впрочем, не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Главная претензия к Зубкову – отказ вакцинировать от бешенства львят и тигрят, которые также содержатся в "Тайгане". Власти уверяют, что фотографирующиеся с животными посетители могут подхватить смертельную болезнь, если вдруг малыши укусят их. Предписание провакцинировать хищников было выдано Олегу, однако он отказался его выполнять.

Сам он на своей странице в социальной сети "Инстаграм" утверждает, что ему были выданы глупые, необоснованные претензии в духе того, что кто-то покусал льва и нужно было разобраться, кто же это сделал. Кроме того, он отметил, что проверке не понравился кусок лежащей недоеденной львами свинины. Сотрудники парка обошли всю саванну, однако ничего не смогли найти, кроме пары мобильных телефонов, кепок и пластиковых бутылок.

Руководитель ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина высказала мнение, что если Зубков до этого спасал медведей, то сейчас ему будет нелогично их отстреливать. По словам девушки, никаких подобных питомников для мишек в России не создано, поэтому будет печально, если парк закроется. Она посоветовала Олегу все-таки оставить животных у себя и ни в коем случае не убивать их.

Автор: 15 ноября 2019, 09:19
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