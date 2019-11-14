Расследование завершено: кто виновен в крушении Boeing 737-500 в Казани

В ходе расследования были проведены многочисленные экспертизы. Сотрудники СК России опросили более 200 свидетелей. Они пришли к выводу, что в смерти 50 пассажиров виноваты командир экипажа Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул.
"Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов.
В результате Салихов, не имея базовых знаний, навыков и опыта пилота, стал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота воздушного судна", – заявили следователи.
Из-за отсутствия необходимого уровня квалификации Салихов ввел воздушное судно в сложное пространственное положение. Гуцул, в свою очередь, проигнорировал происходящее и не пришел на подмогу. Хотя он мог взять управление на себя и тем самым спасти ситуацию.
Но это бремя ответственности легло не только на плечи пилотов. Также в качестве виновного назвали главу Татарского межрегионального территориального управления Росавиации Шавкат Умарова. Он не проверил достоверность сертификата командира экипажа.
Также особую роль в случившемся сыграли заместитель генерального директора авиакомпании "Татарстан" Валерий Портнов и шеф-пилот Виктор Фомин. Они не обеспечили должной подготовки командира экипажа.
Таким образом можно говорить о тройной вине причастных к трагедии, сообщает "Царьград". Из-за халатного отношения всех вышеперечисленных людей в страшной авиакатастрофе погибли 50 человек.
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