Выбран женский секс-символ современности

Об этом стало известно на шоу NBC "Голос". Исполнитель там выступает наставником.

Присвоение музыканту почетного титула шокировало его. Особенно, после того, как в прошлом году это звание досталось Идрису Эльба.

Леджент иронично отнесся к такому контрасту в выборе победителей. Поэтому выложил на своей странице в Твиттере коллаж. На нем слева запечатлен брутальный Эльба, а справа непосредственно сам Джон, но в 16-летнем возрасте.

"Так и быть", – подписал снимки певец.

Примечательно, но больше всего это развеселило супругу секс-символа современности – супермодель Крисси Тейген. В комментариях под постом Леджента она написала, чтобы он поскорее приходил домой, потому что они с детьми хотят лично посмеяться над ним.

John Legend Is PEOPLE's #SexiestManAlive 2019: 'I'm Excited but a Little Scared at the Same Time' https://t.co/qBIpYSozLf pic.twitter.com/gByepXc7dN