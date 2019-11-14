Выбран женский секс-символ современности

Об этом стало известно на шоу NBC "Голос". Исполнитель там выступает наставником.
Присвоение музыканту почетного титула шокировало его. Особенно, после того, как в прошлом году это звание досталось Идрису Эльба.
Леджент иронично отнесся к такому контрасту в выборе победителей. Поэтому выложил на своей странице в Твиттере коллаж. На нем слева запечатлен брутальный Эльба, а справа непосредственно сам Джон, но в 16-летнем возрасте.
"Так и быть", – подписал снимки певец.
Примечательно, но больше всего это развеселило супругу секс-символа современности – супермодель Крисси Тейген. В комментариях под постом Леджента она написала, чтобы он поскорее приходил домой, потому что они с детьми хотят лично посмеяться над ним.
John Legend Is PEOPLE's #SexiestManAlive 2019: 'I'm Excited but a Little Scared at the Same Time' https://t.co/qBIpYSozLf pic.twitter.com/gByepXc7dN— People (@people) 13 ноября 2019 г.
Кроме того, продуманная жена артиста решила хайпануть на полученном титуле мужа, сообщает "Экспресс газета". Она стала публиковать в своем аккаунте фото с подписями в духе: "Самый сексуальный мужчина в мире сделал мне сэндвич с ветчиной", "Сплю с самым сексуальным мужчиной в мире" и так далее.
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