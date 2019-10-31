Мать убитого в детском саду мальчика раскрыла жуткие детали трагедии

Убитая горем женщина поделилась подробностями страшного дня. Воспитательница сообщила ей о случившемся спустя 20 минут.

По словам родительницы малыша Елены, жалоб у нее на охрану детсада раньше не было. Сейчас же она считает это роковое место проходным двором.

Женщина рассказала, что в 13.00 дети легли спать. Воспитательница позвонила ей в 13.20. Рыдая, она сообщила, что произошло ЧП. "Прибежала, меня туда не впускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Сказали, что поздно. Когда я пришла, всех детей уже вывели. Только мой ребенок лежал на полу, был закрыт одеялом. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати", – приводит слова матери "Московский комсомолец".

Елена отметила, что воспитательницы в момент совершения преступления извергом пили чай в другой группе. "Я сама воспитательница, 17 лет трудовой стаж. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать", – констатировала женщина.

По ее словам, руководство города в Ненецком автономном округе, где произошла трагедия, пока никаких соболезнований ей не принесло. Также она призналась, что ее старшая дочь еще не знает, что братика нет в живых. Отец убитого мальчика не сразу осознал, что произошло, когда ему позвонила жена.

Напомним, трагедия произошла во время тихого часа. Преступник проник в дошкольное учреждение и нанес ножевое ранение шестилетнему ребенку. Мальчик скончался от кровопотери. Убийцей оказался 36-летний Денис Поздеев. Ранее судим он не был, но состоял на учете у нарколога по алкоголизму.

