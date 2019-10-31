Минздрав: Число врачей в Москве за год увеличилось почти на две тысячи

Увеличение количества врачей произошло в 38 регионах России,
включая Москву. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения,
которые приводит РБК.
По информации Минздрава, с 2017 по 2018 годы число врачей в российской столице увеличилось на 3,5% и составило 1822 специалиста. Речь идет о персонале первичного звена здравоохранения (поликлиники).
Ранее президент Владимир Путин провел совещание, посвященное модернизации "первички". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ближайшие годы в городе отремонтируют около 150 поликлиник.
Кроме того, столичные медучреждения в следующем году примут еще 500 узконаправленных специалистов. Об этом заявил в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению глава профильного департамента столичного правительства Алексей Хрипун. С начала 2020 года в каждой московской поликлинике должны работать как минимум восемь наиболее востребованных врачей.
Напомним, в текущем году в столице начала действовать программа "Новый московский стандарт поликлиник". Она нацелена на повышение доступности первичной медпомощи.
В филиалах всех столичных медицинских учреждений будут работать врачи восьми самых востребованных специальностей – общая практика, кардиологи, офтальмологи, неврологи, а также урологи, эндокринологи, хирурги и отоларингологи.
В головных зданиях поликлиник будут принимать узконаправленные специалисты – пульмонологи, инфекционисты, аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи и колопроктологи.
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