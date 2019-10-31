Россиян предупредили о подорожании духов

Производители и импортеры парфюмерной продукции предупредили россиян о возможном росте цен. Причиной станут новые правила маркировки духов, уверены эксперты.
Как сообщают "Известия", с 1 июля следующего года производители должны будут наносить на упаковки товаров цифровые коды. Что касается импортной продукции, маркировка будет производиться до пересечения границы России.
"Вся продукция в Россию поступает в запломбированных контейнерах. Если же производителям и поставщикам придется по пути следования ее маркировать, возникнут дополнительные существенные затраты на обработку груза, а также риск пересортицы, брака и так далее", – цитирует специалиста телеканал "360".
По прогнозам экспертов, в 2020 году стоимость зарубежной парфюмерной продукции может увеличиться на 5-15%. Поставщики также не исключают возможности сокращения импортных товаров на российском рынке, сообщает URA.ru.
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