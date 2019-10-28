Мать обнаружила видео с пропавшей дочерью на порносайте

Около года жительница американского города Санрайз штата Флорида оплакивала без вести пропавшую 15-летнюю дочь. Вскоре она случайно обнаружила порновидео с участием своего ребенка на популярном сайте Pornhub.

Шокированная родительница после увиденного сообщила об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли около 60 опубликованных на разных эротических сайтах и в социальных сетях роликов.

Удалось установить личность одного из мужчин, участвовавших в съемках. Им оказался 30-летний Кристофер Джонсон из соседнего города. Более того, оказалось, что именно с ним продавец магазина видел девочку в феврале этого года.

Полиция установила наблюдение за домом подозреваемого. В результате Кристофер появился в компании пропавшего тинейджера. Джонсона тут же задержали.

По словам девочки, большинство порнороликов снимались в доме похитителя. Она утверждает, что он неоднократно занимался с ней интимом на камеру. Кроме того, он отправил ее на аборт после известий о беременности. Кристофер свою вину отрицает.