Мать обнаружила видео с пропавшей дочерью на порносайте

Шокированная родительница после увиденного сообщила об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли около 60 опубликованных на разных эротических сайтах и в социальных сетях роликов.
Удалось установить личность одного из мужчин, участвовавших в съемках. Им оказался 30-летний Кристофер Джонсон из соседнего города. Более того, оказалось, что именно с ним продавец магазина видел девочку в феврале этого года.
Полиция установила наблюдение за домом подозреваемого. В результате Кристофер появился в компании пропавшего тинейджера. Джонсона тут же задержали.
По словам девочки, большинство порнороликов снимались в доме похитителя. Она утверждает, что он неоднократно занимался с ней интимом на камеру. Кроме того, он отправил ее на аборт после известий о беременности. Кристофер свою вину отрицает.
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