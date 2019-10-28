"Под утро приехала полиция": сестер Хачатурян вновь обвинили в нарушении закона

У сестер Хачатурян вновь проблемы с законом. Девушки нарушили меру пресечения, а также не на шутку всполошили соседей.

Сестры виделись друг с другом, хотя это было им запрещено. Кроме того, они нарушили закон о тишине во время празднования дня рождения Марии. Девушке исполнилось 18 лет. Растревоженные соседи вызвали полицию, чтобы торжество поутихло.

"Где-то с 9 на 10-е был день рождения у Марии. Были сестры там, много друзей. В общем, пьянка большая. Дело дошло до того, что под утро приехала полиция, стала их успокаивать", – рассказал один из жильцов дома, которому не повезло стать невольным участником шумного праздника.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов сделали девушкам предупреждение. Заглядывали на огонек и представители ФСИН. Они якобы опрашивали живущих рядом с Марией людей.

Как сообщает телеканал "360", в последнее время в обществе младшей Хачатурян часто замечают молодого человека. Предположительно, юноша встречается с Марией. "Приходит, уходит, своими ключами открывает. Мать появляется редко, еще какая-то девушка живет вместе с ней. Парень остается у нее, утром уходит, потом возвращается. Часто его видно", – отметил сосед девушки.

Кроме того, адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова тоже рассказала о шумной вечеринке: "Соседи жалуются на шум, громкую музыку, распитие спиртных напитков. Нарушают общественный порядок... У нас есть документ, подтверждающий, что полиция выезжала по адресу, где содержится Мария. Отмечали день ее рождения – 18 лет. Там были все сестры Хачатурян".

Впрочем, защита девушек все отрицает. Адвокат Алексей Паршин так высказался по поводу случившегося: "Это неправда. Информация о якобы имевшихся нарушениях меры пресечения следствием проверялась, и не раз, и не нашла своего подтверждения. Никакого режима девочки не нарушали".