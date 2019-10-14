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Был болен: обнародованы данные о психическом здоровье убитого изверга Хачатуряна

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.ру
Отец сестер Хачатурян регулярно подвергал дочерей насилию. Следователи провели медицинскую экспертизу и выяснили, что способствовало подобному обращению с собственными детьми.
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Как оказалось, у Михаила был гиперролевой синдром (чрезмерное подчеркивание некоторых особенностей половой роли. У мужчин – гипремаскулинное. Выражается в грубости, агрессивности, стремлению к лидерству и господству над женщиной, а также в пренебрежительном отношении к женщинам как к существам более низкого положения – прим.ред). Предположительно, из-за этого мужчина демонстрировал жестокое садистичное поведение по отношению к своим дочерям.

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Кроме того, на фоне различных заболеваний у Хачатуряна отмечались нарушение сна, тяжесть в голове и повышенная утомляемость. Все это в купе давало негативное воздействие на психику и привело, по итогу, к появлению высокой раздражительности, тревожного расстройства и агрессивному поведению. Впрочем, медики отметили, что отец печально известных сестер не страдал от алкогольной или наркотической зависимости, сообщает газета "Вечерняя Москва".

Напомним, что девушки были задержаны в июле 2018 года. Они убили своего 57-летнего отца из-за систематических издевательств с его стороны. Следствие выясняло причины и мотивы преступления, однако дело было закрыто 14 июня 2019 года.

Суд вынес приговор – девушки виновны в убийстве, несмотря на тот факт, что оно было совершенно в рамках самозащиты. Старшим сестрам Марии и Кристине сейчас грозит до 20 лет лишения свободы, младшей Ангелине – около десяти. Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе. На допросе дочери убитого сознались в преступлении и рассказали, что отец часто избивал их.

Автор: 14 октября 2019, 14:55

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