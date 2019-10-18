"На этом кресле они его и убили": опубликовано видео веселящегося тирана Хачатуряна

СМИ показали, как отдыхал отец девушек. Оказывается, он любил приглушенное освещение вместе со светомузыкой. В кадре мужчина сидит на излюбленном кресле и играет с собакой.
Как отмечает телеканал "360", видео прислал племянник почившего. "Это праздник. Михаил любил светомузыку включать. Вы слышите, как поет Ангелина. Он играет с собакой. Сидит радуется. Девочки за спиной снимают его. Могли снимать, и много таких видео есть. Снимали его спящим, как он развлекается. Кстати, на этом кресле они его и убили", – рассказал Арсен на пресс-конференции.
Телеканал "Царьград" сообщает, что позже в кадре появляется другая картина. Мужчина спит, у его ног дремлет верный пес. Одна из девушек шепотом разговаривает с собакой.
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