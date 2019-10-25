Названы самые востребованные в будущем профессии

Специалисты ВНИИ труда перечислили профессии, которые будут востребованы в России в ближайшем будущем. Список возглавили бухгалтер, преподаватель, повар, кондитер, бармен и официант, передает RT.
Большим спросом будут также пользоваться профессии, которые считаются дефицитными. Это инженер-химик, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, менеджер контроля качества биотехнологического производства, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, сообщает телеканал "360".
Развитие технологического процесса обеспечило появление профессий, которые с большой вероятностью будут пользоваться популярностью у россиян. Среди них – специалисты в области новой производственной и строительной техники, уточняет "Вечерняя Москва".
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