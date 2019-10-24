Проверили на наличие яда: Макгрегор вручил Путину бутылку виски

Помимо основной деятельности бойца UCF скандальный спортсмен также занимается выпуском своего алкогольного напитка. Видимо, как настоящий ирландец, имеющий на это средства, Макгрегор решил, что неплохо бы заняться производством фирменного виски, первую бутылку которого он и подарил Владимиру Владимировичу.
"Уверен, что виски понравилось Путину", – заявил спортсмен, сообщает телеканал "Царьград".. Правда, он отмечает, что достоверная информация ему неизвестна, – "К сожалению, не смог уточнить у него".
Макгрегор наладил производство собственного алкогольного напитка два года назад. Как отмечает НСН, в 2018 он встретился с президентом России в "Лужниках" на финале чемпионата мира по футболу, где и вручил ему презент. Правда, Конор уточнил, что бутылку сперва пришлось передать охране главы государства, чтобы те проверили содержимое на наличие ядов. Со слов бойца, Путин пообещал, что продегустирует презент.
Как стало известно недавно, сегодня 24 октября 2019 года Конор Макгрегор прибыл в Москву. Он приехал в рамках рабочего визита и дал пресс-конференцию для местных журналистов. Примечательно, что его прибытие связано с очередным скандалом об изнасиловании, в который бойца упорно пытаются втянуть.
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