В России могут запретить детское шампанское

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался в поддержку запрета детского шампанского. Эксперт уверен, что если поить ребенка таким напитком, то "завтра он начнет хлестать недетское", передает слова экс-врача телеканал "360".
Онищенко также предположил, что с таким же успехом можно продавать детям игрушечные сигареты или "детскую водку". Практикующий психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский высказался менее категорично. По его словам, детское шампанское – не самый правильный образец воспитания детей, но подтолкнуть ребенка к алкоголизму в будущем оно не может, добавляет Ura.ru.
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