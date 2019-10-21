Желтый уровень опасности: синоптики предупредили москвичей о тумане

Специалисты Гидрометцентра объявили в столице желтый уровень опасности. Предупреждение действует с вечера 21 октября до утра 22 октября. "Местами туман. Погода потенциально опасна", – приводит официальное сообщение агентство "Москва".
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник днем в городе воздух прогреется до +18, местами пройдут осадки. Ночью столбики термометров опустятся до +9...+11, передает RT.
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