"Думала, что потеряю сознание": порнозвезда откровенно о своей жизни

По словам Роудс, самая тяжелая сцена, за которую, как она уточнила, ей недоплатили, была в бассейне. Тогда актриса снималась в кино производства компании-гиганта в сфере порноиндустрии Brazzers. Она рассказала, что чуть не потеряла сознание.
"Мне приходилось нырять в бассейне и плавать с одного конца на другой в халате, который тянул меня на дно. Мне пришлось сделать много дублей из-за технических трудностей. Каждый раз, когда я задерживала дыхание и всплывала на поверхность, думала, что потеряю сознание. А потом мы приступили к анальному сношению", – сообщила девушка фанатам на Reddit.
Кроме того, Джессика рассказала о наркотиках в индустрии порно и о тренировках перед работой. Она отметила, что на самом деле никого перед съемками не накачивают запрещенными веществами, и далеко не все порноактеры употребляют их. Никаких особых тренировок звезда не проводит, а вместо этого просто укрепляет тело физическими упражнениями.
В откровенном интервью девушка уточнила, как проходят съемки в критические дни. Она подчеркнула, что актриса должна тщательно вымыться, а после вставить так называемые менструальные диски. По ее словам, это помогает провести половой акт без лишней грязи. Роудс считает, что это весьма удобно.
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