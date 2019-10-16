Озабоченный мужик заставил сына смотреть порно и схлопотал от жены

Истории о нерадивых папашах часто появляются на просторах интернета. Недавно в одной популярной соцсети мужчина рассказал, как случайно включил 11-летнему сыну порно.

Мальчик попросил отца запустить трансляцию матчей по одной из компьютерных игр. Ребенку пора было спать, но добрый папа разрешил немного посмотреть любимый контент.

Он включил трансляцию со своего телефона через технологию AirPlay. Изображение с экрана смартфона транслировалось на телевизор в комнате мальчика. Ничего не предвещало беды, однако забывчивость сыграла с незадачливым отцом злую шутку.

Похоже, мужчина соскучился по супруге, которая работает по ночам, и решил поразвлечься, сообщается на сайте Reddit. Он выбрал ролик из категории "кино для взрослых", взял лосьон и салфетки, прыгнул в кровать... и осознал, что видео смотрит сын. Порно транслировалось всего пару минут, но этого хватило, чтобы в семье грянул скандал.

"И тогда я услышал это. Моя жена орет до предела возможности своих легких. Сейчас она на пути бойца. Я начинаю паниковать. Черт, черт, черт! Это как спалиться в просмотре порно перед собственной мамой. После все стихает, и я понимаю, что она идет за мной. Бросаю все под кровать и пытаюсь притвориться, что сплю", – рассказал нерадивый папаша.

Однако это ситуацию не спасло. Разъяренная супруга с боевым кличем ворвалась в комнату. Поняв, что муж притворяется спящим, она с отборной руганью прокомментировала неприличные звуки из детской и отправила его спать в зал.

"Собираю одеяло и подушку, иду к дивану. Дверь комнаты сына закрыта, и я не хочу испытывать судьбу, проходя мимо. Ушел в зал и подумал, что стоит рассказать о таком курьезе в ТИФУ. И вот я здесь. Надеюсь, она не задушит меня во сне..." – заключил пользователь Reddit.