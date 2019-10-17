Синоптики обещали необычно теплый ноябрь

В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий ожидается, что температура будет превышать норму. Даже на севере – в Мурманской области, Карелии, Архангельской области и Коми будет теплее нормы на один градус и более.
Превышение ожидается также на Камчатке, Магаданской области, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на побережье Якутии, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале.
Теплый ноябрь не обойдет стороной и Москву. Днем температура составит от минус 2 до плюс 3, а ночью от минус 1 до минус 6 градусов – эти показатели выше нормы.
А вот в Краснодарском крае и в южной части Крыма обещают показатели ниже нормы. Прохладней обычного будет также в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, сообщает "Российская газета".
Между тем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорит, что в октябре еще рано говорить, будет ли теплым ноябрь. Долгосрочные прогнозы достаточно общие.
"Дело в том, что в долгосрочных прогнозах не существует подробностей, детализация существует в кратких и средних срочных прогнозах... Объектом прогноза являются фоновые характеристики: температура выше нормы. Насколько выше нормы – неизвестно. Успешность прогноза составляет около двух третей, не 95%, как на завтра", – цитирует эксперта RT.
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