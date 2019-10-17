93-летнего охранника концлагеря судят в Германии

Процесс проходит в Германии. В годы Второй мировой войны пожилой немец Бруно Дей следил за заключенными концентрационного лагеря Штуттгоф. Из-за того, что мужчина не давал своим "подопечным" убегать за территорию "места смерти", его обвинили в соучастии в убийстве более чем пяти тысяч человек.
Дей не признает своей вины, утверждая, что стал одной из многочисленных жертв нацистского режима. Тем не менее, правоохранители Германии утверждают, что не давая заключенным права на побег, пожилой человек поддерживал жестокие, зачастую кровавые расправы над пленниками концлагеря, сообщает ТВ Центр.
Как отмечает источник, судебное заседание будет проходить в особом порядке. Стоит отметить, что на момент службы в Штуттгофе обвиняемому в преступлении было всего 17 лет. Теперь же за работу в концентрационном лагере мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Для дачи показаний в Гамбург уже прибыли 20 бывших узников из Соединенных штатов Америки, Польши и Израиля.
Штуттгоф – нацистский концентрационный лагерь, созданный в 1939 году на территории оккупированной Третьим рейхом Польши. За годы войны в нем побывали 110 тысяч человек, 65 тысяч из которых погибли страшной смертью. Кроме медицинских экспериментов лагерь был известен производством мыла из человеческих тел. На данный момент объект является музеем.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Давайте поиграем!
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел
Отношения со старым мужчиной.
Почему Америка богаче всех?
Стыдно быть девственницей
Опротивел секс. Это естественно?